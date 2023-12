Alternativacom quer introdução da língua gestual na transmissão das reuniões da Câmara de Abrantes

partilhe no Facebook

O movimento Alternativacom, através do vereador Vasco Damas, defendeu na última reunião do ano de 2023 a introdução da língua gestual na transmissão online das sessões públicas do executivo da Câmara de Abrantes.

"A pedido de alguns munícipes gostaria que fosse avaliada a possibilidade de serem acompanhadas de língua gestual. Pode parecer simbólico, mas seria uma verdadeira medida para não deixar ninguém para trás", afirmou Vasco Damas.