Oposição de Sardoal diz que a sua presença em eventos é “camuflada”

Pedro Duque, vereador da oposição no executivo do Sardoal, afirmou que sente a sua presença anulada em eventos do concelho. Em causa estão as fotografias partilhadas nas redes do município do 10º aniversário do espaço “Cá da Terra”, onde o autarca socialista acusa o executivo liderado por Miguel Borges de, cirurgicamente, fazer com que a oposição não apareça. Pedro Duque admitiu ter vergonha e pudor em levar um assunto destes a reunião de câmara, mas disse que a situação é repetitiva e que não entende o critério da escolha e publicação de fotografias, questionando a quem cabe a responsabilidade. Pedro Duque considerou a situação factual e afirmou que a omissão é deliberada.

Miguel Borges explicou que “naturalmente, quem gere o gabinete de comunicação são os técnicos profissionais responsáveis”. O autarca garantiu nunca ter intervido sobre as políticas editoriais, afirmando só saber muitas vezes do que é publicado após o ser. A vereadora Patrícia Rei explicou que as fotografias estão divididas em três momentos, sendo os dois primeiros dedicados aos produtores e apenas o terceiro para o aniversário, confirmando que efectivamente existem poucas fotografias do momento e que foi um mero acaso de azar os vereadores socialistas não aparecerem.