Assembleia de Freguesia da Póvoa de Sta. Iria aprova abrigo para praça de Táxis

A Assembleia de Freguesia da Póvoa de Santa Iria e Forte da Casa aprovou uma moção da Coligação Nova Geração (PSD/PPM/MPT) para instalar um abrigo para taxistas e passageiros na praça de táxis da Póvoa de Santa Iria, junto à estação de comboios. A moção defende ainda a instalação de uma casa de banho portátil, para servir sobretudo os taxistas. “A praça de táxis para além de apenas ser constituída por um abrigo para autocarros, com um mero avançado em metal, que mal permite que as pessoas se abriguem da chuva, não oferece condições dignas para os taxistas e passageiros. Em dias de chuva ou de sol forte, os passageiros que precisam de recorrer a um táxi ficam expostos às intempéries. Isso pode ser desconfortável e até mesmo perigoso, especialmente para idosos, crianças e pessoas com mobilidade reduzida”, lê-se no documento.