António Filipe e Cláudia Martins nas listas da CDU por Lisboa

O antigo deputado e vice-presidente do parlamento António Filipe, que em 2022 falhou a eleição pelo distrito de Santarém, é agora o número dois da lista da CDU pelo círculo eleitoral de Lisboa, anunciou a coligação na última semana, onde também foi anunciada a ex-vereadora da Câmara de Vila Franca de Xira, Cláudia Martins, em terceiro lugar.

António Filipe tem 60 anos, é jurista e professor universitário. Foi membro da Assembleia de Representantes e do Conselho Directivo da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa entre 1982 e 1985 e deputado à Assembleia da República entre 1989 e 2022. Foi também Vice-Presidente da Assembleia da República de 2004 a 2009, de 2011 a 2015 e de 2019 a 2022.

Uma das surpresas da lista apresentada pela CDU é, como número três, Cláudia Martins, de 41 anos, ex-vereadora da Câmara de Vila Franca de Xira no mandato 2017 a 2021, dirigente associativa e eleita na Assembleia de Freguesia da União de Freguesias de Alhandra, São João dos Montes e Calhandriz. É também membro do Conselho Nacional da União de Resistentes Anti-Fascistas, membro da Comissão Concelhia de Vila Franca de Xira e da Direcção da Organização Regional de Lisboa do Partido Comunista Português.

Pelo círculo eleitoral de Lisboa nas últimas eleições legislativas a CDU conseguiu eleger dois deputados: o então secretário-geral do partido, Jerónimo de Sousa, e a deputada Alma Rivera. O actual líder do PCP, Paulo Raimundo, será o número um da lista. À semelhança do que aconteceu em 2022 e 2019, a CDU volta a escolher a antiga deputada do Partido Ecologista Os Verdes (PEV) Mariana Silva como número quatro. O deputado Duarte Alves é o número cinco, recuando na lista quando comparado com as legislativas de 2022 e 2019, em que tinha sido número três. Nas últimas legislativas, Duarte Alves falhou a eleição, mas assumiu o cargo de deputado em substituição de Jerónimo de Sousa, que decidiu deixar o parlamento em Novembro de 2022.

Já João Ferreira, vereador na Câmara de Lisboa, antigo eurodeputado e candidato presidencial, é o número dez da lista.