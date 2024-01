Aumento da tarifa da água em 8,4% motiva críticas em Torres Novas

O aumento das tarifas da água e do saneamento em 8,4% para o ano de 2024 nos sete concelhos abrangidos pela empresa intermunicipal Águas do Ribatejo não foi bem acolhido em Torres Novas, motivando críticas dos partidos à esquerda e à direita. Na última sessão da Assembleia Municipal de Torres Novas foi o Bloco de Esquerda (BE) a insurgir-se contra este aumento e, na última reunião pública do executivo municipal, o PSD.

O vereador Tiago Ferreira (PSD) já tinha votado contra a proposta da tarifa a aplicar em 2024 e voltou a votar no mesmo sentido a proposta de rectificação aprovada na última reunião pública, considerando o valor de aumento “exagerado face ao panorama nacional e aos rendimentos das pessoas”. O social-democrata concordou, porém, com a alteração de os utilizadores com fossa séptica poderem usufruir do tarifário fixo normal, o que lhes dá o direito de solicitarem a limpeza da mesma sem terem de pagar mais e directamente por isso.

Numa intervenção acesa na assembleia municipal, o eleito pelo BE, Roberto Barata começou por dizer que numa altura em que os portugueses são confrontados com uma estimativa de inflacção de 3% para 2024 e a Euribor acima dos seis meses a 4%, a Águas do Ribatejo resolve dar aos consumidores um “presente envenenado”, aumentando a tarifa em 8,4%. “É decepcionante, o município de Torres Novas não parece estar a utilizar a sua influência – enquanto accionista da AR- para proteger as famílias locais. O aumento proposto vai impactar directamente nos orçamentos familiares que já estão muito sob pressão”, afirmou Roberto Barata, apelando ao município que reconsidere a proposta do aumento e procure “alternativas para garantir a viabilidade financeira da empresa sem sobrecarregar ainda mais as famílias” com um aumento de 8,4% que “é uma vergonha”.

Em resposta ao bloquista, o presidente do município, Pedro Ferreira (PS) afirmou que há normas da Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos (ERSAR) que têm de ser cumpridas e que, neste caso, foi isso que aconteceu. “Foi proposto à ERSAR não aplicar esta percentagem, mas a ERSAR não concordou. Tivemos que anuir à questão, entrar com a percentagem de 8,4% que obviamente é uma percentagem significativa”, disse. O autarca referiu também que houve uma grande reflexão por parte da Águas do Ribatejo e dos municípios que dela fazem parte, mas que, em assembleia-geral, esse aumento acabou por ser aprovado. Pedro Ferreira salientou ainda que existe uma tarifa social para as famílias carenciadas.

A Águas do Ribatejo, empresa com capitais exclusivamente públicos, serve os municípios de Almeirim, Alpiarça, Benavente, Chamusca, Coruche, Salvaterra de Magos e Torres Novas, num território de 3.200 km2, com uma população de 140 mil consumidores. Em 2023 o tarifário sofreu um aumento de 3,9%, mantendo-se, tal como para 2024, um tarifário social para os mais vulneráveis e um tarifário para famílias numerosas.