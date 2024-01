Junta de Alverca quer reunir com Valorsul por causa do aterro sanitário de Mato da Cruz

O executivo da União de Freguesias de Alverca do Ribatejo e Sobralinho, liderado por Cláudio Lotra, pediu uma audiência à administração da Valorsul, empresa responsável pelo aterro sanitário de Mato da Cruz, por causa dos problemas que têm sido sentidos na freguesia. Cláudio Lotra, presidente da junta de freguesia, confirma que a autarquia tem recebido queixas de moradores relacionadas com o funcionamento do aterro, em particular de quem vive perto, nas localidades de Arcena e Bom Sucesso e que todas essas manifestações de desagrado da comunidade têm sido encaminhadas para a Valorsul.

“Dizem-nos que a situação fica resolvida assim que a paragem técnica da incineradora de São João da Talha estiver concluída. Já pedimos à Valorsul que logo no início de 2024 nos seja concedida uma audiência com a administração da Valorsul para transmitirmos esta situação e também saber quais os prazos previstos para selagem da última célula que está em funcionamento e quando começará a reconversão daquela zona em espaço verde”, garantiu Cláudio Lotra, que falava na última assembleia de freguesia de 2023 em resposta aos eleitos da CDU que quiseram saber quando é que o aterro fecha portas.

Na última semana também os eleitos da assembleia municipal juntaram a sua voz ao coro de protestos, com a CDU e o CDS a não deixarem passar a oportunidade de lamentar que o aterro sanitário ainda não tenha sido encerrado e exigindo uma posição mais dura da parte do município face ao problema.

A licença ambiental emitida pela Agência Portuguesa do Ambiente para funcionamento do aterro é válida até 27 de Junho de 2026 e não está ainda definida uma alternativa para o encerramento de Mato da Cruz.

Quando questionada por O MIRANTE sobre as queixas dos moradores, a Valorsul já tinha explicado que a paragem da central de incineração também estava a afectar o aterro sanitário do Oeste, no Cadaval, garantindo ter instalado um sistema de controlo de odores no aterro de Mato da Cruz, através de um sistema de vaporização.