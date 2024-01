Inaugurada Loja do Cidadão em Torres Novas

A funcionar desde Maio do ano passado a Loja do Cidadão de Torres Novas, que veio permitir o acesso a vários serviços num mesmo espaço, foi oficialmente inaugurada. Resulta de um investimento superior a 700 mil euros financiado pelo PRR.

Torres Novas inaugurou oficialmente, na manhã de sexta-feira, 5 de Janeiro, a Loja do Cidadão, que permite aos utentes aceder a um conjunto de serviços num mesmo espaço, situado no Edifício B do Convento do Carmo. A cerimónia contou com a presença do secretário de Estado da Digitalização e da Modernização Administrativa, Mário Filipe Campolargo, do presidente do conselho directivo da AMA, João Dias, e do presidente da Câmara de Torres Novas, Pedro Ferreira, entre outros autarcas locais.

Nos discursos, antes da visita ao espaço, foi enaltecida a importância desta centralização de valências e da desmaterialização e simplificação de procedimentos, promovendo um serviço de proximidade ao cidadão, de forma cada vez mais ágil, fácil e completa.

No novo equipamento que está em funcionamento nos dias úteis desde Maio do ano passado, os utentes podem ter acesso aos serviços da Autoridade Tributária Instituto dos Registos e Notariado, Espaço Empresa, Águas do Ribatejo, Urbanismo, Espaço Cidadão e ainda uma cabine de atendimento por videochamada para serviços da Segurança Social. A obra, recorde-se, foi adjudicada em Fevereiro de 2022 à empresa CANAS - Engenharia e Construção, S.A. pelo valor de 794.130 euros, mais IVA e com prazo de execução de 300 dias. A obra foi financiada pelo Plano de Recuperação e Resiliência (PRR).