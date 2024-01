A 1.ª edição do Galardão Autarquia Voluntária vai reconhecer as boas práticas de 21 autarquias portuguesas.

Municípios de Ourém e Torres Novas distinguidos por acção em prol do voluntariado

Os municípios de Ourém e Torres Novas estão entre as 21 autarquias portuguesas que vão ser distinguidas na primeira edição do Galardão Autarquia Voluntária “pelas práticas, dinâmicas e instrumentos” em prol do voluntariado, informou a Cooperativa António Sérgio para a Economia Social (CASES). Os galardões são entregues numa cerimónia pública, esta terça-feira, em Lisboa.

De acordo com a organização, os vencedores são a freguesia de S. Pedro Fins e os municípios da Maia, Alenquer, Amarante, Anadia, Arouca, Cascais, Guimarães, Mafra, Matosinhos, Ourém, Paredes, Portimão, Porto, Póvoa de Varzim, Torres Novas, Trofa, Viana do Castelo, Vila Nova de Gaia, Vila Verde e Viseu.

O galardão promovido pela CASES visa distinguir autarquias locais “pelo trabalho desenvolvido na promoção da prática do voluntariado” e “potenciar uma rede de partilha, que privilegie a monitorização, o reconhecimento e a divulgação de boas práticas que podem ser assumidas e replicadas por outros territórios”.

A Cooperativa António Sérgio para a Economia Social tem por missão “reconhecer, promover, dinamizar, fortalecer e qualificar o setor da economia social”. A cerimónia de entrega dos prémios vai decorrer no Teatro Thalia, em Lisboa.