Bernardino Soares é o cabeça de lista da CDU por Santarém

Antigo líder parlamentar do PCP e ex-presidente da Câmara de Loures é membro do Comité Central do PCP.

Bernardino Soares, antigo líder parlamentar do PCP e ex-presidente da Câmara Municipal de Loures entre 2013 e 2021, vai ser o cabeça de lista da CDU pelo círculo de Santarém nas eleições legilstaivas marcadas para 10 de Março de 2024.

O anúncio foi feito no dia 10 de Janeiro pela CDU, coligação que agrega o Partido Comunista Português e o partido Ecologista Os Verdes. Bernardino Soares, 52 anos, jurista de profissão, foi dirigente associativo juvenil e deputado à Assembleia da República da VII à XI legislaturas. Foi também membro do Conselho Económico e Social, do Conselho Geral da Associação Nacional de Municípios Portugueses e do Conselho Metropolitano da Área Metropolitana de Lisboa. É membro do Comité Central do PCP. Recorde-se que a CDU não conseguiu reeleger, em 2022, o deputado que tinha por Santarém, na altura António Filipe, que é agora número dois por Lisboa.