Vice-presidente da Câmara de Mação renuncia ao mandato

António Louro apresentou a renúncia ao cargo de vice-presidente da Câmara de Mação, que ocupava há mais de duas décadas, para continuar a liderar a Aflomação – Associação Florestal de Mação, que presidente também há cerca de 20 anos. A novidade foi dada pelo próprio na sua página pessoal da rede social Facebook, onde António Louro explica que teve que tomar uma decisão após deparar-se com a incompatibilidade dos cargos de vereador e presidente da AZR – Gestão Territorial S.A, empresa privada com estatuto de sociedade anónima, que é propriedade da Aflomação. A AZR foi constituída no âmbito da implementação das AIGP (Áreas Integradas de Gestão da Paisagem), projecto que pretende levar a cabo no concelho de Mação.

O facto do presidente da Câmara de Mação, o social-democrata Vasco Estrela, não se poder recandidatar ao cargo nas próximas eleições autárquicas, devido à lei de limitação de mandatos, seria expectável que António Louro fosse candidato ao cargo. Com a sua renúncia fica a dúvida de quem será o sucessor de Vasco Estrela no PSD. António Louro esclarece que será presidente da Aflomação e da AZR a tempo inteiro com uma remuneração equivalente à que recebe como vice-presidente, embora inferior, por exigência sua. António Louro sublinha que desde que exerce o cargo de presidente da direcção da Aflomação nunca recebeu nenhum ordenado, pagamento ou senha de presença

