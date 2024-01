Os três candidatos às eleições intercalares de Alvega e Concavada

A União de Freguesias (UF) de Alvega e Concavada realiza eleições intercalares a 18 de Fevereiro depois da renúncia de mandato da maioria dos elementos daquele órgão e como cabeças-de-lista à assembleia de freguesia concorrem: Paulo Jorge Jacinto pela CDU, Carla Peixe pelo Partido Socialista e Paulo Pires da Rosa pelo Partido Social Democrata.

Paulo Jorge Jacinto, candidato pela CDU, tem 50 anos é natural de São Miguel do Rio Torto e reside em Alvega. Oficial de justiça de profissão tem estado ligado ao movimento associativo tendo exercido os cargos de presidente da comissão administrativa da Sociedade Instrução Musical Rossiense e de presidente da mesa da assembleia-geral da Sociedade Instrução Musical Rossiense. Foi também músico na Banda Filarmónica Alveguense sendo actualmente membro do Grupo Folclórico Os Esparteiros das Mouriscas e músico da Sociedade Instrução Musical Rossiense.

Num comunicado que a coligação fez chegar à nossa redacção, destaca-se que a CDU acredita que “a gestão pública deve ser feita de forma transparente, participativa e com uma visão de longo prazo” e que, por esse motivo, a farão “uma campanha de esclarecimento sobre o que faz falta na união de freguesias para construir soluções que atendam às necessidades e reivindicações das populações”.

Do lado dos socialistas, Carla Peixe, de 49 anos, natural e residente em Alvega apresenta-se como cabeça-de-lista. Funcionária da Junta de Freguesia de Alvega de 2007 a 2013 e da UF de Alvega e Concavada desde 2013 até ao presente, a candidata tem cooperado com várias associações como a Casa do Povo de Alvega, Associação Ecocinegética Barrada Esteveira e Clube de Caça e Pesca de Alvega, tendo sido ainda tesoureira da Banda Filarmónica Alveguense, e da Associação de Melhoramentos da Freguesia de Alvega.

A Comissão Política Concelhia do Partido Socialista de Abrantes manifesta, em comunicado enviado a O MIRANTE, total confiança e grande satisfação na escolha da candidata, que pela primeira vez vai encabeçar a lista candidata à Assembleia de Freguesia da UF de Alvega e Concavada.

Do lado dos sociais-democratas apresenta-se como candidato Paulo Pires da Rosa, de 51 anos, natural da UF de Alvega e Concavada. Licenciado em Ciências Agrárias exerce funções na Associação de Regantes e Beneficiários.

Movimento Independente que venceu as primeiras intercalares não entra na corrida

Esta é a segunda vez neste mandato que os eleitores vão ser chamados às urnas, neste caso após a renúncia de vários elementos dos cargos para os quais tinham sido eleitos. No entanto, os primeiros problemas de gestão remontam a Setembro de 2021, após as eleições em que o PS venceu por 23 votos de diferença, elegendo três elementos, tantos quantos o PSD, a segunda força política mais votada, e tantos quantos o BE. As três propostas apresentadas então pelo PS para formação de executivo foram sempre chumbadas por BE e PSD, que acabaram por pedir renúncia de mandato e antecipar o cenário de novas eleições, para as quais foi criado o Movimento Independente da União de Freguesias de Alvega e Concavada (MIUFAC), encabeçado por António Moutinho, que tinha concorrido pelo PSD nas eleições autárquicas de Setembro, apresentando-se a votos nas intercalares com elementos das listas do PSD e do BE cujos partidos abdicaram de apresentar candidaturas próprias. O MIUFAC venceu em 27 de Março de 2022 as eleições intercalares, destronando o PS, ao obter uma maioria com 51,2% dos votos.