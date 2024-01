Queixas sobre falta de igualdade na Assembleia Municipal da Chamusca

Eduardo Amaral Netto, o único representante do Chega na Assembleia Municipal da Chamusca, queixou-se na última sessão de estar a ser discriminado relativamente ao lugar onde se senta no salão nobre do edifício dos Paços do concelho.

Eduardo Amaral Netto, o único representante do Chega na Assembleia Municipal da Chamusca, queixou-se na última sessão de estar a ser discriminado relativamente ao lugar onde se senta no salão nobre do edifício dos Paços do concelho. O autarca não compreende a razão para os outros partidos estarem representados da frente para trás e o partido Chega ser o único colocado no fundo da sala, sem que o seu representante seja visto ou ouvido em condições. “É discriminatório. A mesa em termos de condução de trabalho esteve mal. Solicito que corrijam rapidamente esta situação”, disse.

Eduardo Amaral Netto falou ainda da “cobertura lamentável de áudio e visual” da assembleia municipal. “Os únicos que se ouvem e vêem são o presidente da câmara, da assembleia municipal e os primeiros deputados. Esta cobertura está deficiente”, vincou. João Santos, da coligação PSD/CDS, também lamentou a falta de qualidade da cobertura dos trabalhos, que dificulta o entendimento de quem assiste através da Internet. “Vou dar um exemplo banal. Este tripé [de microfone] está aqui desde a última assembleia porque fui pedir aos serviços e sempre se encontrou um. Parecemos uns cantores a falar com o microfone na mão. Os membros da assembleia estão assim, mas os senhores presidentes não estão. Era importante melhorarmos isso e acho que não é nada que não se possa fazer nem que seja excessivamente caro. Tudo o que possa ser feito para melhorar o debate entre todos deve ser melhorado”, afirmou João Santos. Joaquim José Garrido, presidente da assembleia municipal, deu razão ao deputado do Chega. “Está cheiinho de razão. Vai com certeza, para a próxima sessão, estar em paridade com os seus colegas deputados”, garantiu. Sobre o segundo ponto, o presidente da assembleia municipal disse que estão a fazer um esforço para encontrar uma solução para resolver os problemas de áudio.