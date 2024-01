Bruno Góis é o cabeça de lista do Bloco de Esquerda por Santarém

O candidato tem 37 anos, foi membro da Assembleia Municipal de Santarém, dirigente concelhio e distrital do partido e é actualmente assessor do grupo parlamentar do Bloco de Esquerda.

O assessor do grupo parlamentar do Bloco de Esquerda (BE) na área da Educação e Ciência, Bruno Góis, vai encabeçar a lista por Santarém às eleições legislativas antecipadas de 10 de Março, anunciou o partido. Bruno Góis, de 37 anos, natural de Santarém, é doutor em antropologia pela Universidade de Lisboa e investigador do Centro de Estudos Comparatistas.

Aderiu ao partido em 2006, foi membro efectivo e em rotatividade da Assembleia Municipal de Santarém entre 2009 e 2015 e dirigente concelhio e distrital do BE entre 2008 e 2016. Desde 2019, é assessor do grupo parlamentar do BE na área da Educação e Ciência.

O número dois da lista do Bloco por Santarém é Luís Gomes, sociólogo, de 53 anos, que é vereador do Bloco em Salvaterra de Magos desde 2009 e actual coordenador distrital. A lista candidata pelo círculo de Santarém, que conta no terceiro lugar com Lurdes Martins, independente, foi aprovada em Assembleia Distrital, refere o BE, em comunicado. O Bloco de Esquerda já teve deputados por Santarém na Assembleia da República, mas actualmente não tem nenhum eleito por esta região.