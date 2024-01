Iniciativa Liberal escolhe João Seilá como cabeça de lista por Santarém às legislativas

A João Seilá, 32 anos, é o cabeça de lista da Iniciativa Liberal (IL) por Santarém às eleições legislativas antecipadas de 10 de Março de 2024. Os jovens Afonso Claudino das Neves e Inês Lourenço são os nomes que se seguem na lista do partido. João Seilá é natural de Santarém e gestor com mais de 10 anos de experiência numa PME do sector da construção, representando a IL como independente, “trazendo consigo uma paixão pela música e um compromisso firme com os valores do liberalismo”.

Afonso Claudino das Neves, natural de Alpiarça, tem 27 anos, é gestor numa empresa no sector de importação agrícola e coordena o Núcleo Territorial de Santarém da IL.

Inês Lourenço, natural de Santarém, tem 29 anos e é residente na cidade. Trabalha como consultora em legislação alimentar, tendo, no passado, colaborado com as autoridades competentes deste ramo. Alimenta a sua curiosidade entre leituras e viagens. Concorre pela lista de Santarém da IL como independente.

“A Iniciativa Liberal de Santarém acredita que a sua lista de candidatos representa uma proposta sólida e diversificada para enfrentar os desafios políticos da região. Estamos comprometidos em construir um futuro mais próspero para o distrito de Santarém e para todo o país, assente em valores de liberdade e dignidade”, diz o partido em nota de imprensa.