PSD já escolheu os seus nomes para a lista da AD por Santarém

Ao cabeça de lista Eduardo Oliveira e Sousa, que já tinha sido anunciado, seguem-se o presidente da distrital do PSD e deputado João Moura em segundo lugar, e as deputadas Isaura Morais e Inês Barroso em terceiro e quarto.

O conselho nacional do PSD fechou na noite de segunda-feira, 15 de Janeiro, as listas da Aliança Democrática (PSD/CDS/PPM) às eleições legislativas antecipadas de 10 de Março. No que toca ao círculo eleitoral de Santarém, ao cabeça de lista Eduardo Oliveira e Sousa, que já tinha sido anunciado, seguem-se o presidente da distrital do PSD e deputado João Moura em segundo lugar, as deputadas Isaura Morais e Inês Barroso em terceiro e quatro, seguindo-se Ricardo Oliveira (5º), Paula Carloto (6º) um representante do CDS-PP a indicar (7º), Lurdes Fernandes (8º) e Gonçalo Bento (9º).

Como candidatos suplentes estão Renata Henriques, João Morgado, Teresa Nogueira, um nome a indicar pelo CDS-PP e Pedro Rosa. Nas últimas legislativas, o PSD elegeu 3 deputados por Santarém, o PS 5 e o Chega 1.