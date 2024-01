Espaços do Cidadão são mais valia em 16 freguesias de Santarém

Município de Santarém e 16 freguesias e uniões de freguesias do concelho assinaram protocolos no âmbito da instalação e gestão dos Espaços Cidadão, pontos de atendimento que descentralizam serviços da administração pública.

A Câmara de Santarém assinou protocolos com 16 juntas e uniões de freguesias do concelho, no âmbito da instalação e gestão dos Espaços Cidadão já existentes em vários pontos do concelho, em concertação com a Agência para a Modernização Administrativa (AMA). Recorde-se que, em Dezembro de 2014, a AMA e a Câmara de Santarém assinaram o primeiro protocolo para instalação e funcionamento de cinco Espaços Cidadão nas Juntas e Uniões de Freguesias de Alcanede; Vale de Santarém; Azoia de Cima e Tremês; Romeira e Várzea; Achete, Azoia de Baixo e Póvoa de Santarém.

Mais tarde foram celebradas duas adendas ao protocolo para instalação e funcionamento de mais dois Espaços Cidadão, na freguesia de Pernes e na freguesia de Arneiro das Milhariças. Mais recentemente foi firmada outra adenda incluindo mais nove Espaços Cidadão, nas freguesias de Abrã, Abitureiras, Amiais de Baixo, Almoster, Moçarria, Gançaria, Póvoa da Isenta, e Uniões de Freguesias de Casével e Vaqueiros e de SãoVicente do Paúl e Vale de Figueira.

Das 18 freguesias do concelho apenas duas não quiseram a instalação de Espaço Cidadão: a de Alcanhões, porque a adaptação do edifício teria que ser substancial, e a União de Freguesias da Cidade de Santarém dada a existência de Espaço Cidadão já instalado no seu território, na Loja de Cidadão de Santarém.

O presidente da Câmara de Santarém, Ricardo Gonçalves, expressou a sua satisfação pela assinatura de mais um protocolo de colaboração do município com as freguesias, no âmbito da parceria que existe com a AMA desde 2014-2015, acentuando que os Espaços Cidadão garantem uma maior proximidade aos munícipes, com diversos serviços de atendimento ao público.

FOTOS – CM Santarém