Autarca do PSD acha boa ideia replicar em Torres Novas parquímetros gratuitos instalados em Almeirim

O vereador eleito pela coligação PSD/CDS-PP na Câmara de Torres Novas, Tiago Ferreira, defendeu na reunião do executivo de 17 de Janeiro, a instalação de parquímetros gratuitos para regular o tempo de estacionamento em algumas artérias da cidade de Torres Novas. No fundo seria o replicar do sistema recentemente instalado em algumas ruas da cidade de Almeirim para aumentar a rotatividade no estacionamento.

“Achei que seria uma excelente ideia para replicarmos. Estamos a perder algum controlo no estacionamento, não está a ser muito bem regulado”, disse o social-democrata, considerando que se funcionar em Almeirim poderá ser também uma boa medida para Torres Novas.

Tal como O MIRANTE noticiou, com o novo sistema de parquímetros instalado em Almeirim, apesar de não se pagar o estacionamento é obrigatório retirar o talão e colocar no carro para se verificar há quanto tempo a viatura está estacionada. Quem não tiver o talão será multado, tal como quem exceder o tempo limite, sendo que há locais como a Rua Dionísio Saraiva onde só se pode estacionar até 30 minutos.