Antigo presidente da CAP lidera lista da Aliança Democrática por Santarém

O ex-presidente da Confederação dos Agricultores de Portugal (CAP), Eduardo Oliveira e Sousa, vai ser o cabeça-de-lista da coligação Aliança Democrática (AD) às Legislativas pelo círculo de Santarém, revelou o PSD. Ao cabeça-de-lista, que já tinha sido anunciado, seguem-se o presidente da distrital do PSD e deputado João Moura, em segundo lugar, e as deputadas Isaura Morais e Inês Barroso em terceiro e quarto.

Os nomes seguintes são Ricardo Oliveira (5º), Paula Carloto (6º), um representante do CDS-PP a indicar (7º), Lurdes Fernandes (8º) e Gonçalo Bento (9º). Como candidatos suplentes estão Renata Henriques, João Morgado, Teresa Nogueira, um nome a indicar pelo CDS-PP e Pedro Rosa. Nas últimas legislativas o PSD elegeu três deputados por Santarém, o PS cinco e o Chega um. O PSD aprovou os seus nomes no conselho nacional do partido realizado na noite de segunda-feira, 15 de Janeiro. A AD integra o PSD, o CDS e o PPM.

Eduardo Oliveira e Sousa, engenheiro agrónomo, empresário agrícola e florestal na região do Ribatejo, é natural de Salvaterra de Magos e vive no concelho de Coruche. Não tem histórico recente de ligação à política partidária. Foi até meados de 2023 presidente do conselho de administração do CNEMA – Centro Nacional de Exposições e Mercados Agrícolas, - onde a CAP é accionista maioritária. Foi também director executivo da Associação de Regantes e Beneficiários do Vale do Sorraia e presidente da direcção da ANPC – Associação Nacional de Proprietários Rurais, Gestão Cinegética e Biodiversidade, - entre outros cargos.