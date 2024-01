Bernardino Soares lidera a lista da CDU por Santarém

Antigo líder parlamentar do PCP e ex-presidente da Câmara de Loures é membro do Comité Central do PCP.

Bernardino Soares, antigo líder parlamentar do PCP e ex-presidente da Câmara Municipal de Loures entre 2013 e 2021, vai ser o cabeça de lista da CDU pelo círculo de Santarém nas eleições legilstaivas marcadas para 10 de Março de 2024, anunciou a coligação que agrega o Partido Comunista Português e o partido Ecologista Os Verdes. Bernardino Soares, 52 anos, jurista de profissão, foi dirigente associativo juvenil e deputado à Assembleia da República da VII à XI legislaturas. É membro do Comité Central do PCP. Recorde-se que a CDU não conseguiu reeleger, em 2022, o deputado que tinha por Santarém, na altura António Filipe, que é agora número dois por Lisboa.

A restante lista de nove candidatos efectivos da CDU é composta por Júlio Costa, 34 anos, artista visual; Elsa Lopes, 54 anos, psicóloga e coordenadora da Direcção Regional de Santarém do STAL; José Rui Raposo, 65 anos, técnico superior, assessor da Federação Nacional dos Sindicatos dos Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais; Francisco Madeira Lopes, 49 anos, técnico superior autárquico; Ortelinda Graça, 67anos, professora, presidente da Junta de Freguesia do Couço; Hélio Justino, 53 anos, advogado, vereador na Câmara de Benavente; Paulo Macedo, 63 anos, professor, director do Agrupamento de Escolas Templários; Fernanda Cardigo, 54 anos, vereadora. O mandatário da candidatura é o advogado escalabitano João Luiz Madeira Lopes.