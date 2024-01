Câmara de Ourém distinguida como autarquia voluntária

O município de Ourém recebeu o galardão “Autarquia Voluntária”, distinção promovida pela Cooperativa António Sérgio para a Economia Social (CASES). A cerimónia decorreu no Teatro Thalia, em Lisboa, tendo o prémio sido recebido pelo presidente da câmara municipal, Luís Albuquerque, acompanhado da vereadora com o pelouro dos Assuntos Sociais, Micaela Durão.

O galardão pretende valorizar as acções de voluntariado dinamizadas por autarquias locais, identificando e divulgando as boas práticas existentes. O município integrou o lote de 21 cidades portuguesas que viram os projectos desenvolvidos neste âmbito reconhecidos, além do seu papel e actuação na promoção do voluntariado junto da comunidade. O galardão representa o comprometimento da autarquia de Ourém com políticas institucionais que visam a disseminação e consolidação do voluntariado e constitui um incentivo para o desenvolvimento de novos projectos e parcerias.

A candidatura do município elencou iniciativas e projectos desenvolvidos no Centro Comunitário de Voluntariado que se destacaram enquanto acções de sensibilização para prática do voluntariado e programas para promoção de projectos inovadores de voluntariado contribuindo para a melhoria das condições de vida das pessoas na comunidade oureense.