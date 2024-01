Maria da Luz Rosinha indicada em 20º lugar da lista socialista por Lisboa

A histórica socialista e ex-presidente da Câmara de Vila Franca de Xira, Maria da Luz Rosinha, é uma das surpresas da lista do PS ao círculo eleitoral de Lisboa, entregue no tribunal esta terça-feira, 29 de Janeiro, surgindo em 20º lugar da lista de nomes apresentados pela Comissão Política Nacional do PS às legislativas de Março.

Um lugar que não garante, com tranquilidade, a eleição da deputada vilafranquense. Questionada por O MIRANTE diz não sentir que a sua colocação em 20º lugar seja uma desconsideração por tudo o que já deu à região e ao partido nos últimos anos. “Quando aceitei entrar nestas lides da política estava preparada para fazer escolhas e com essas escolhas por vezes ter de lidar com as consequências”, afirma. A ex-presidente do município diz esperar ser eleita e lembra que o chegou a ser nas legislativas que deram vitória a António Guterres, na altura concorrendo em 21º.

“Aceito esta escolha. Mas quem fez as listas tinha critérios que não passaram, por exemplo, pelo reconhecimento do trabalho desenvolvido nos últimos anos mas sim com outras razões que todos conhecemos”, refere.

Da lista do PS por Lisboa, que é encabeçada por Mariana Vieira da Silva, conta-se ainda em 23º lugar a também deputada Vera Bráz de Azambuja, num lugar também ele desafiante para garantir uma eleição. Da lista entregue constam também três outros nomes de Vila Franca de Xira: o vereador socialista João Pedro Baião (em 39º), a nova presidente da concelhia vilafranquense Diana Mota em 47º (ver caixa) e Ana Carla Costa, indicada pela estrutura federativa das mulheres socialistas, em 48º.

Por Lisboa o PS apresenta por esta ordem, nos dez primeiros, os nomes de Marcos Perestrello, Fernando Medina, Marta Temido, Pedro Delgado Alves, Sérgio Sousa Pinto, Edite Estrela, Miguel Cabrita, Pedro Vaz e Ana Paula Bernardo. O presidente da Câmara de Arruda dos Vinhos, André Rijo, surge em 15º.

* Notícia desenvolvida na edição semanal de O MIRANTE