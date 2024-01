PS de Coruche já se mobiliza para escolher candidatos às próximas autárquicas

A menos de dois anos das próximas eleições autárquicas, que se deverão realizar no Outono de 2025, já se sentem movimentações dentro do PS de Coruche para escolher um candidato à sucessão de Francisco Oliveira. Apesar da actual vice-presidente da Câmara de Coruche, Fátima Galhardo, que está na câmara desde 2002, ser a natural cabeça-de-lista pelos socialistas, O MIRANTE sabe que há uma luta interna para escolher outro nome.

O presidente da União de Freguesias de Coruche, Erra e Fajarda, Nuno Azevedo, que também é o presidente da concelhia do Partido Socialista, é apontado como candidato tendo como apoiantes, embora ainda não assumidos, Joaquim Banha, que foi presidente da Junta de Freguesia da Fajarda, e da deputada Mara Lagriminha. A decisão deverá ser tomada no início do próximo ano.

Segundo O MIRANTE apurou, a concelhia do PS não reúne formalmente para debater assuntos da política local há mais de um ano. Reuniram informalmente em Setembro do ano passado para organizar uma sardinhada a 1 de Outubro. Os apoiantes de Fátima Galhardo querem a autarca à frente do município pela sua experiência política e por ser reconhecida como uma pessoa aglutinadora e próxima das pessoas. Sobre Nuno Azevedo afirmam que o seu curriculum político não é suficiente para liderar os destinos de uma autarquia como a de Coruche. O presidente de junta e da concelhia do PS é engenheiro de profissão e trabalhava no Hospital Distrital de Santarém quando se tornou secretário da vereação no mandato de Dionísio Mendes. É presidente da união de freguesias há dois mandatos. Alguns funcionários da junta de freguesia com quem O MIRANTE falou explicaram que já houve trabalhadores que pediram transferência para a câmara porque “nem sempre é fácil trabalhar com o presidente da junta. Não é uma pessoa consensual”.

Fátima Galhardo é licenciada em Engenharia Biofísica, Gestão Ambiental e Ordenamento do Território pela Universidade de Évora. Foi formadora no centro de emprego do Instituto de Emprego e Formação Profissional e trabalhou no Instituto de Conservação da Natureza e Floresta. É também coordenadora das Mulheres Socialistas do Concelho de Coruche. Ao que O MIRANTE apurou actualmente não existe relação, pessoal ou política, entre Fátima Galhardo e Nuno Azevedo.