Pedro Frazão repete candidatura do Chega por Santarém

O deputado à Assembleia da República e vereador na Câmara de Santarém Pedro Frazão, 48 anos, é o cabeça de lista pelo Chega pelo círculo eleitoral de Santarém às eleições legislativas antecipadas de 10 de Março, repetindo assim a candidatura de 2022. Seguem-se nos lugares imediatos Pedro Correia, professor e maestro de 50 anos, do Entroncamento, e Luís Areosa, professora do Cartaxo com 66 anos. A lista de efectivos fica completa com os nomes de José Albuquerque, Catarina Salgueiro, Nuno Ferreira, Paula Pedrosa, António Carneiro e Gil Mendia. Como suplentes estão Raquel Marques, Miguel Ferreira, Flávia Frazão, Ana Alvarez e Alfredo Coelho.