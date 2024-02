Tesoureiro da Junta de Vila Franca de Xira renuncia ao mandato

partilhe no Facebook

O tesoureiro do executivo da Junta de Freguesia de Vila Franca de Xira, José Guerreiro, que estava na junta a meio tempo e conciliava essas funções com a sua vida profissional desde 2017, renunciou ao mandato este mês.

É o terceiro nome a abandonar o executivo socialista da junta, depois de João Santos e Zilda Martins. O motivo para a renúncia ao cargo, apurou O MIRANTE, deveu-se ao cansaço dos últimos anos em funções, pautados pelo excesso de trabalho e a luta contra a pandemia em 2020 e 2021, bem como a vontade de se dedicar totalmente à sua vida profissional. José Guerreiro estava a meio-tempo na junta de freguesia.

Vai agora ser convocada uma assembleia de freguesia extraordinária, ainda este mês, para eleger o quinto elemento para o executivo, onde será proposto o nome do advogado Filipe Valente. No executivo vão manter-se os nomes de Ricardo Carvalho (presidente), Sofia Lixa e Ana Rodrigues. O cargo de tesoureiro fica agora nas mãos de Mónica Ramos.

Contactado por O MIRANTE o presidente da junta, Ricardo Carvalho, elogia o trabalho deixado por José Guerreiro e diz compreender os motivos da sua saída, rejeitando totalmente a ideia de que hajam divisões dentro do executivo. “Esta é uma missão extremamente desgastante e ele tinha de conciliar o seu trabalho na junta com a sua profissão e outros compromissos pessoais”, garante. O autarca diz ter “a felicidade de continuar a contar com uma equipa de qualidade” e de gente empenhada e trabalhadora em prol da comunidade, assegurando que a junta de freguesia vai continuar “com toda a força” a servir a comunidade. A assembleia de freguesia vai também discutir uma adenda ao contrato interadministrativo celebrado entre a junta de freguesia e a Câmara de Vila Franca de Xira, onde constará um aumento das verbas transferidas pelo município para a junta.