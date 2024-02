Salvaterra de Magos aprova mais de 70 mil euros em protocolos

Protocolos aprovados com as associações de Salvaterra de Magos, somados, totalizam mais de 70 mil euros.

A Câmara Municipal de Salvaterra de Magos aprovou em reunião de executivo e por unanimidade uma série de protocolos que visam apoiar a actividade corrente das associações ou a realização de obras importantes nos seus espaços. A reunião decorreu no auditório da Escola “O Século”, na quarta-feira, 7 de Fevereiro. Os protocolos aprovados com as associações, somados, totalizam mais de 70 mil euros.

A Casa do Povo de Muge vai receber sete mil euros para a sua actividade anual. A Sociedade Columbófila de Muge vai receber quatro mil e a Pica e Puxa – Associação de Pesca Desportiva de Foros de Salvaterra, vai ter atribuídos cerca de três mil euros. O Grupo Motard Slick & Piton será apoiado em 500 euros, a Associação Cultural Desportiva e Recreativa do Granho em cerca de 4500 euros, sendo que 3500 são destinados à organização do seu Festival de Folclore, que vai decorrer a 29 de Junho, e cerca de mil no âmbito do FIFCA Portugal - Festival Internacional de Folclore, Culturas e Artes 2024, uma vez que também vão receber e alojar alguns estrangeiros.

O Carnaval de Marinhais, organizado pela associação dos Foliões Atordoados, tem o apoio de 2500 euros. Já a Comissão de Festas de Marinhais terá apoio ao nível de obras junto ao pavilhão no valor de 1750 euros. A Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Salvaterra de Magos vai ser apoiada em 12500 para a reparação, instalação de uma bomba de calor e painéis solares. Por último, o município estabeleceu um protocolo de 37100 euros com a freguesia de Muge para a substituição da cobertura em fibrocimento num edifício ao lado da junta de freguesia, onde estavam os bombeiros e a filarmónica, passando a junta a assumir a intervenção no interior do edifício.