Alternativacom de Abrantes defende abolição das portagens na A23

O vereador do Alternativacom na Câmara de Abrantes, Vasco Damas, defendeu na última reunião do executivo municipal a reposição da modalidade SCUT (Portagens Sem Custos para o Utilizador) e a abolição das portagens na A23. Uma medida, vincou, que o movimento tem vindo a defender e que considera como “fundamental para o desenvolvimento da região e como apoio ao tecido empresarial”.

“Para o Alternativacom a satisfação só acontecerá quando voltarmos a ter a modalidade original, isto é, enquanto não voltarmos a circular na A23 sem custos para o utilizador qualquer outra decisão será sempre o adiamento à reposição da justiça e que há tantos anos tem prejudicado a nossa região e empresas”, disse Vasco Damas antes de perguntar ao presidente do município, Manuel Valamatos, se já mudou de opinião uma vez que o candidato do PS às legislativas, Pedro Nuno Santos, afirmou recentemente que quer eliminar as portagens no interior.

Em resposta, o presidente do município referiu que é, “por princípio, a favor do [modelo] utilizador-pagador” por uma questão de “justiça”, acrescentando que “se for tudo de borla para toda a gente as estruturas ficam desreguladas”.

Relativamente às SCUT, Manuel Valamos afirmou que na sua óptica têm um problema de génese já que não foram constituídas para serem taxadas e que tendo em conta que o são que preferia que pelo menos baixassem. “Ainda agora aconteceu, subiu em todo o lado e aqui baixou (…) Neste caso fui a favor de se baixar das portagens e se fosse possível anulá-las”, disse o autarca que quis vincar que o seu partido é Abrantes. “Não sou cego e ninguém manda em mim, sou um homem livre”, rematou.

A Assembleia Municipal de Abrantes, recorde-se, aprovou, por unanimidade, em 2022, a moção "Pela Reposição Imediata da Modalidade SCUT na A23", apresentada pelo movimento Alternativacom, que tinha já levado a mesma como recomendação a reunião do executivo por intermédio do vereador Vasco Damas.