Cedências no executivo do Entroncamento levam a aprovação de projecto que já tinha sido chumbado

A última reunião extraordinária do executivo do Entroncamento selou o entendimento entre o PS e o principal partido na oposição (PSD) que permitiu a aprovação do projecto da nova centralidade e biblioteca que prevê um investimento de milhões de euros, numa empreitada que se prevê executada apenas em 2026.

Rui Madeira, vereador do PSD, diz que os vereadores social-democratas valorizam a cultura e acredita que a nova biblioteca vai potenciar o desenvolvimento daquela área no concelho. Recorde-se que o mesmo vereador, em Agosto do ano passado votou contra o projecto da nova centralidade e construção de um novo edifício da biblioteca municipal por considerar que, no caso da última, o espaço devia ser mais abrangente e incluir outras actividades que não só funções de repositório e empréstimo de livros. Na altura, a principal razão para o voto contra de Rui Madeira incidiu nos desenhos projectados para a largura da rua impedindo a sugestão apresentada há cerca de um ano pelo PSD, que pretende a criação de uma circular externa aos eixos centrais da cidade que permitisse o escoamento do tráfego proveniente da A23. Outras das razões prendia-se com a forma como o projecto vai ser financiado.

Com o entendimento entre o PS e o PSD o projecto foi aprovado por maioria sendo que ficou prometido ser criado um edifício complementar à biblioteca dotado de espaços para videomaping, edição de vídeo e áudio, animação, gaming, programação robótica e inteligência artificial. Rui Madeira acredita que o edifício complementar vai levar as pessoas a aproximarem-se da cultura e da nova biblioteca.