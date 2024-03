Assembleia Municipal de Coruche voltou às freguesias 20 anos depois

O auditório da Escola Básica Integrada/Jardim-de-infância do Couço encheu para a sessão descentralizada da Assembleia Municipal de Coruche, que decorreu na noite de sexta-feira, 23 de Fevereiro. Há quase duas décadas que não se realizava uma sessão descentralizada do principal órgão fiscalizador do município, situação que foi elogiada por todas as bancadas. A primeira pessoa a tomar da palavra foi a presidente da Junta de Freguesia do Couço, Ortelinda Graça (CDU), que, entre outros assuntos, falou de alguns constrangimentos da freguesia como o envelhecimento e diminuição da população.

Os eleitos da bancada da CDU pediram para que o período de intervenção do público fosse antecipado para que os munícipes presentes pudessem intervir antes do final da sessão. Esta proposta foi a votação tendo sido rejeitada com os votos contra da maioria PS e a abstenção da bancada do PSD. O presidente da Câmara de Coruche, o socialista Francisco Oliveira, abordou temas como o problema da população envelhecida e a falta de condições de empregabilidade. O autarca recordou, em resposta às críticas da bancada da CDU, que nos últimos anos foram construídos diversos núcleos escolares no concelho nomeadamente no Biscainho, Santana do Mato, Fajarda e Erra.

Francisco Oliveira justificou o atraso no início das obras no chamado edifício das Corujas uma vez que os dois concursos públicos lançados ficaram desertos. O município pretende criar nesse edifício 14 apartamentos. O imóvel, no centro da vila, é propriedade do município e destina-se a arrendamento a preços acessíveis. O autarca garantiu também que a obra de construção dos Passadiços do Sorraia, num investimento total de cerca de um milhão de euros, é para avançar este ano. O presidente da Câmara de Coruche informou que dezenas de ruas e estradas do concelho vão ser requalificadas este ano. “O município tenta fazer uma gestão bem distribuída por todas as freguesias do concelho”, sublinhou.