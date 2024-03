Confusão na hasta pública para lugares nas Festas de São José

A PSP teve de intervir e um feirante foi mordido por outro numa mão. Os ânimos exaltaram-se durante a atribuição de lugares de diversões e vendas ambulantes nas Festas de São José, que decorria no Salão Nobre dos Paços do Concelho de Santarém.

A PSP foi obrigada a intervir para acabar com a confusão que se gerou entre feirantes durante a hasta pública, na manhã de 6 de Março, no salão nobre dos Paços do Concelho de Santarém, para atribuição de lugares de diversões e de venda nas Festas de São José. Um dos feirantes terá sofrido ferimentos ligeiros numa mão após ser mordido por outro dos intervenientes na sessão, segundo apurámos junto de fonte da autarquia.

Segundo a mesma fonte, esta não é a primeira vez que se exaltam os ânimos entre feirantes para atribuição de lugares nas festas da cidade. Tanto assim é que a Polícia já estava de sobreaviso para a eventualidade de haver confusão. As Festas de São José vão decorrer de 15 a 19 de Março no Campo Infante da Câmara e são organizadas pelo município.

Na hasta pública não se encontrava qualquer membro do executivo camarário, sendo os trabalhos dirigidos por técnicos do município. Apesar do tumulto, a atribuição de lugares acabou por ser efectuada. A concessão de lugares para diversões, vendas de comes e bebes e outros negócios é uma importante fonte de receita para o município.