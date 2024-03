Acesso ao local de voto em Valada foi fechado com cadeado mas situação foi resolvida

Essa foi uma das duas tentativas de boicote eleitoral que ocorreram no país na manhã deste domingo e não causaram qualquer impacto no procedimento eleitoral.

Antes da abertura das mesas de voto na manhã deste domingo, 10 de Março, a Guarda Nacional Republicana (GNR) registou duas situações com cadeados a impedir o acesso aos locais de voto, uma delas na freguesia de Valada, concelho do Cartaxo. A outra ocorreu na freguesia de Fontoura, município de Valença. Ambas as situações foram resolvidas pelas 07h20, segundo a GNR, referindo que não teve impacto no procedimento eleitoral.

O porta-voz da Comissão Nacional de Eleições (CNE) indicou à Lusa que não tinha informação dessas situações, afirmando que, se não impediram a abertura das mesas de voto, as mesmas seguirão “a tramitação normal, através do expediente que a GNR fará”.

Segundo a CNE, a votação para as legislativas de 10 de Março decorre “com toda a normalidade”, com reclamações de “alguns cidadãos”, mas “nada de transcendente”, segundo a Comissão Nacional de Eleições (CNE), registando-se até às 12h00 uma afluência às urnas de 25,21%.

Segundo dados divulgados pelo Ministério da Administração Interna (MAI), cerca de 25,21% dos 10.819.122 eleitores inscritos nas eleições legislativas de hoje tinham votado até às 12h00, o que representa uma percentagem de participação superior à das últimas legislativas, realizadas em 30 de Janeiro de 2022, quando a afluência média às urnas à mesma hora se estimava em 23,27%.

Fonte da CNE disse à Lusa que a votação para as eleições legislativas de hoje, que se iniciou às 08h00, está “na generalidade do país a acontecer com normalidade”. Pelas 11h30, o porta-voz da CNE, Fernando Anastácio, referiu que “não tem reporte de qualquer situação anómala”, estando o procedimento eleitoral a decorrer “com toda a normalidade, com questões e dúvidas que se vão colocando ao longo do dia, mas nada de transcendente, umas reclamações ou outras de alguns cidadãos” que estão a ser analisadas e tratadas.