PS, AD e Chega com cabeças de lista por Santarém eleitos

Os primeiros deputados eleitos pelo círculo de Santarém são Alexandra Leitão (PS), Eduardo Oliveira e Sousa (AD) e Pedro Frazão (Chega).

Às 21h00, com cerca de 20 freguesias por apurar no distrito de Santarém, o PS estava à frente com 28,22% dos votos, AD com 27,29% e Chega com 23,28%, parecendo já claro que apenas estas forças políticas elegerão deputados por esse círculo eleitoral.

Nas eleições legislativas de 2022 o PS elegeu 5 deputados por Santarém, o PSD 3 e o Chega 1.