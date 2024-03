PS vence no distrito de Santarém mas perde dois deputados para o Chega

O PS, a AD e o Chega elegeram pelo distrito de Santarém três deputados cada um, tendo os socialistas perdido dois deputados para o Chega e a coligação PSD/CDS/PPM manteve o número de deputados eleitos pelo PSD em 2022.

Os socialistas venceram as eleições neste distrito, mas o Chega venceu as eleições Benavente com 29,98 %, num total de 4.902 votos, e em Salvaterra de Magos, com 29,21 % que representa 3.511 votos. O partido de André ventura foi o segundo partido mais votado em 10 concelhos: Almeirim, na Chamusca, Abrantes, Ourém, Barquinha, Constância, Golegã, Alpiarça, Cartaxo, Coruche.

Os deputados eleitos são:

PS

Alexandra Ludomila Ribeiro Fernandes Leitão

Hugo Miguel Carvalheiro dos Santos Costa

Mara Lúcia Lagriminha Coelho

Aliança Democrática

Eduardo Manuel Drummond de Oliveira e Sousa

João Manuel Moura Rodrigues

Isaura Maria Elias Crisóstomo Bernardino Morais

Chega

Pedro Saraiva Gonçalves dos Santos Frazão

Pedro Alexandre Arrabaça da Silva Oliveira Correia

Luísa Maria Lobo da Costa Macedo