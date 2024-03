Autarcas de Tomar exigem castigos para quem comete crimes ambientais no Nabão

Deputados da assembleia municipal querem que as autoridades apliquem coimas a quem polui o rio Nabão. Presidente da câmara refere que o problema vem de fora do concelho e que obras na ETAR de Seiça não são suficientes para acabar com os episódios de poluição.

A poluição do rio Nabão voltou a ser tema na última Assembleia Municipal de Tomar, depois de João Tenreiro (PSD) insinuar que o presidente do município tem desvalorizado o assunto. Augusto Barros (PS), presidente da União de Freguesias de São João Baptista e Santa Maria dos Olivais, disse que há falta de coragem para culpar os responsáveis pelo “problema grave” que vem do norte do concelho. O autarca acrescentou que o problema não afecta apenas o rio Nabão, mas também o rio Zêzere, que desagua no Tejo, prejudicando o meio ambiente. “As autoridades precisam de tomar medidas eficazes com coimas rigorosas para responsabilizar quem polui”, frisou.



