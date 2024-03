Autarca de Abrantes destaca importância vital de obras na urgência do hospital

Manuel Valamatos mostra-se satisfeito com as aguardadas obras de requalificação e ampliação do Serviço de Urgência do Hospital de Abrantes que vão arrancar ainda este mês.

O presidente da Câmara de Abrantes, Manuel Valamatos, congratula “o passo decisivo” para o início da empreitada de requalificação e ampliação do Serviço de Urgência Médico-Cirúrgica da Unidade Hospitalar de Abrantes, anunciado pela Unidade Local de Saúde do Médio Tejo (ULS Médio Tejo) no final da passada semana, após o Tribunal de Contas ter concedido visto prévio favorável a uma obra há muito esperada.

O autarca socialista salienta “a importância vital” desta obra para o fluxo dos doentes, do concelho de Abrantes, do Médio Tejo e da vasta área geográfica (11 concelhos) que esta urgência hospitalar serve. Refere ainda a “expectativa inerente da melhoria das condições de trabalho dos profissionais de saúde, expressando “sincera gratidão pelo esforço adicional” no serviço prestado aos utentes.

A obra de requalificação e ampliação da urgência hospitalar, da responsabilidade do Estado, está orçada em 3,6 milhões de euros e, de acordo com o conselho de administração da ULS Médio Tejo, vai decorrer numa área de intervenção de mais de 1.200 metros quadrados, de forma faseada durante o próximo ano e meio.

Município vai avançar com rotunda junto ao hospital

Com objectivo de acompanhar as dinâmicas de valorização a que a unidade hospitalar tem assistido, o município avança que tem preparado um projecto para a construção de rotunda junto ao hospital, “dignificando toda a zona evolvente”.

Esta intervenção, já prevista no Plano de Urbanização de Abrantes (PUA), lê-se em comunicado, pretende anular os constrangimentos de trânsito e facilitar as condições de circulação, de acessibilidade e de estacionamento junto ao hospital e no acesso ao centro histórico de Abrantes, nomeadamente à esplanada 1.º de Maio, mercado municipal, unidade de saúde familiar, Loja do Cidadão e a toda a área de comércio tradicional.