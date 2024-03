Criação de empresa intermunicipal de transportes contestada em Azambuja

O executivo do Partido Socialista na Câmara de Azambuja aprovou, com o apoio da CDU, a criação da Empresa Intermunicipal de Transportes da Lezíria do Tejo EIM – S.A., que tem como objectivo melhorar o serviço de transportes também naquele concelho assim como nos restantes que integram a Comunidade Intermunicipal da Lezíria do Tejo (CIMLT). Uma decisão previamente e unanimemente concertada pela CIMLT que levanta muitas dúvidas na oposição à direita do executivo de Azambuja, composta pelo PSD, que se absteve, e pelo Chega, que votou contra.

*Notícia desenvolvida na próxima edição semanal de O MIRANTE.