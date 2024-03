Sardoal foi o concelho do país com menor taxa de abstenção nas eleições

O Sardoal foi o concelho com a abstenção mais baixa nas eleições legislativas de 10 de Março, com 24,34%, resultado que o presidente da câmara, Miguel Borges, atribuiu à vontade de participar e ao “dever de cidadania” da população. “Encaro com grande alegria, até porque nós já em eleições anteriores fomos dos municípios do país com a abstenção mais baixa”, disse à Lusa. A taxa de abstenção no território nacional nas eleições legislativas foi de 33,77%, de acordo com os dados provisórios divulgados pela Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna.