Autarca de Torres Novas garante que criação de habitação tem sido prioridade

O presidente da Câmara de Torres Novas, Pedro Ferreira (PS), disse na última assembleia municipal, realizada a 26 de Fevereiro, que a autarquia tem feito os possíveis para tirar partido dos fundos comunitários” disponíveis para a construção e/ou reabilitação de habitação a custos controlados. “Estamos a fazer o possível, se calhar até acima da média a nível distrital. Quero tranquilizar os torrejanos que estamos a trabalhar com uma atenção especial”, disse depois de enumerar as várias medidas que estão em curso. Entre elas estão 40 apartamentos já protocolados no valor de mais de cinco milhões de euros, no âmbito da Estratégia Local de Habitação, e cujas obras, nalguns casos, já começaram.

No âmbito da habitação a custos controlados, especificou o autarca em resposta a questões colocadas pelos eleitos Roberto Barata (BE) e Soraia Vieira (PS), estão contratualizados 9,8 milhões de euros com o Instituto da Habitação e Reabilitação Urbana (IHRU) para 89 habitações. Existe ainda um programa da inteira responsabilidade da câmara, o Grow Up, através do qual foram, para já, recuperadas pelo município duas casas no centro histórico da cidade num investimento municipal de 260 mil euros.

No que toca à habitação social Pedro Ferreira adiantou que existem 91 fogos, o que perfaz, no total, 222 fogos e um investimento em desenvolvimento de quase 15 milhões de euros. Numa outra vertente, explicou, a câmara municipal tem ainda ajudado cidadãos com carência económica comprovada e cujas casas ou divisões das mesmas estão em condições indignas a candidatarem-se ao respectivo programa do IHRU que financia as reabilitações consideradas necessárias. “É um bom trabalho que temos vindo a fazer. Espero que este programa governamental continue depois de 10 de Março porque seria quase criminoso se não continuasse”, concluiu o autarca.