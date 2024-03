Cantina do Centro Escolar de Minde foi assunto na reunião de câmara de Alcanena

Vários pais e encarregados de educação de alunos do Centro Escolar de Minde têm demonstrado a sua preocupação e desagrado com o funcionamento da cantina da escola. Segundo o vereador Tiago Borralho, foram-lhe transmitidas várias queixas, com alguns encarregados de educação a admitir, em última instância, apresentar queixa à Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE) devido à falta de condições do espaço.

O vereador do Partido Socialista falou na última reunião do executivo municipal levando para cima da mesa várias questões relacionadas com a falta de higiene, controlo e segurança alimentar da cantina do centro escolar, assim como o comportamento de algumas funcionárias. Tiago Borralho vincou que os relatos são de pais e encarregados de educação e que se baseiam naquilo que os alunos contam ao chegar a casa.

A vereadora Marlene Carvalho, responsável do pelouro da Educação no concelho, afirmou que até ao momento não recebeu qualquer queixa. No entanto, a autarca disse que a supervisão vai ser reforçada e que serão tomadas medidas caso alguns dos comportamentos descritos sejam verificados. Marlene Carvalho acrescentou ainda que os pais podem e devem assistir ao momento da refeição, se o solicitarem previamente, para perceberem a realidade da situação.