Distrital de Santarém do PS defende que crescimento do Chega exige reflexão

O presidente da Federação Distrital de Santarém do PS, Hugo Costa, considerou que os resultados do Chega nas eleições legislativas de domingo, no distrito e a nível nacional, merecem “uma reflexão por parte de todos os partidos políticos”. “Temos de perceber porque nós, partidos, e não apenas o PS em particular, não estamos a conseguir dar resposta, até porque o Chega, no caso específico de Santarém, é a segunda força política em alguns concelhos”, afirmou Hugo Sousa, em declarações à Lusa.

Hugo Costa, que estava em segundo lugar na lista do PS, destacou ainda que os socialistas devem olhar “com muita atenção” para os concelhos que perderam para o Chega (Benavente e Salvaterra de Magos) e tentar perceber “por que razão as pessoas estão desesperadas e votam em partidos extremistas”. De qualquer forma, Hugo Costa considerou que os socialistas alcançaram “um bom resultado” no distrito de Santarém, salientando que é primeira vez” que o PS vence no distrito, não vencendo a nível nacional.

Também em declarações à Lusa, João Moura, presidente da Distrital de Santarém do PSD e que foi eleito deputado no domingo nas listas da AD, considerou que os resultados das legislativas “demonstram que os portugueses não querem mais o Partido Socialista à frente dos destinos do país”. Em Santarém, acrescentou, os resultados são também “um valente cartão amarelo à governação do PS” que, nos últimos anos, deixou o distrito “cheio de desinvestimento”.

João Moura deixou ainda críticas à Comissão Nacional de Eleições, referindo que a confusão entre a AD e o partido ADN (Alternativa Democrática Nacional) foi “particularmente grave no distrito de Santarém”, uma vez que “as duas siglas estavam imediatamente uma a seguir à outra”, havendo “exemplos práticos e concretos de pessoas que se enganaram”.

Por sua vez, o cabeça de lista do Chega por Santarém, Pedro Frazão, atribuiu a eleição de três deputados no distrito “às bandeiras políticas na defesa das tradições, da agricultura e da família”, que são temas que “tocam bastante no coração das pessoas”. Pedro Frazão, que é também vereador da Câmara de Santarém, considerou ainda que os resultados positivos do Chega nas eleições de domingo, inclusive no distrito de Santarém, devem-se igualmente à transferência de votos dos abstencionistas para o partido. “Esta mobilização está relacionada com o fenómeno do Chega e com a nova frescura política de André Ventura [líder do partido] em Portugal”, acrescentou.