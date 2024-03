Jovens da Golegã estão desligados da política local

O presidente da Assembleia Municipal da Golegã, José Miguel Riachos, deu conta no início da última reunião de autarcas da dificuldade que houve em cativar alunos para participar na Assembleia Municipal Jovem. O projecto permite discutir e apresentar propostas reais, sendo que as duas mais votadas na assembleia jovem seguem para aprovação da assembleia municipal, existindo uma verba definida para a sua execução.

José Miguel Riachos explicou que tiveram de regressar às salas para sensibilizar e incentivar os alunos e que na “segunda insistência” conseguiram reunir cerca de 20 jovens do nono ano e ensino profissional. “Como tínhamos 25 vagas para os deputados da assembleia, todos os que se inscreveram ficaram deputados da assembleia jovem”, revelou. A segunda edição da assembleia jovem da Golegã foi apresentada aos alunos do Agrupamento de Escolas de Golegã, Azinhaga e Pombalinho em Novembro de 2023. Quanto às propostas efectuadas pelos jovens deputados no projecto do ano passado, o parque de fitness ao ar-livre, no Jardim do Equuspolis, está em execução e a criação da sala do aluno na escola Mestre Martins Correia está para breve.

Escola Mestre Martins Correia em obras

A primeira fase da obra de requalificação da Escola Mestre Martins Correia estará concluída no primeiro semestre do ano. Assim que terminada, será reabilitado o refeitório, bloco D, pavilhão e zona envolvente, com aproveitamento dos fundos do Plano de Recuperação e Resiliência, num investimento a rondar os 2,5 milhões de euros. A última Assembleia Municipal da Golegã realizou-se na delegação da Fundação José Saramago, na Azinhaga.