Seis dezenas de estudantes foram deputados por um dia no Parlamento dos Jovens

Sessenta e um jovens de 19 escolas do distrito participaram na sessão distrital de Santarém do Parlamento dos Jovens (ensino secundário) que decorreu a 27 de Fevereiro, na Casa do Campino, em Santarém. Durante a sessão os jovens discutiram o tema “Viver Abril na Educação: caminhos para uma escola plural e participativa” tendo sido aprovado o projecto de recomendação a submeter à sessão nacional do Parlamento dos Jovens.

Na sessão foram eleitos os deputados que representarão o círculo eleitoral deste distrito, tendo sido eleitas as seguintes escolas: Agrupamento de Escolas nº 2 de Abrantes com Carolina Pires e Leonor Pires (porta-voz); Escola Secundária Sá da Bandeira, de Santarém, com Afonso Antunes e Madalena Domingos; Escola Básica e Secundária Artur Gonçalves, de Torres Novas, com Laura Tiago e Miguel Cruz. Foi também aprovada a proposta de tema para a próxima edição: “A Emigração Jovem: políticas para a fixação dos jovens em Portugal”.

Entre as medidas defendidas pelos jovens estão a reformulação da Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania (ENEC) adaptando a mesma aos novos desafios enfrentados pelos jovens, sensibilizando-os para a importância da diversidade, da inclusão e do respeito pelas diferenças. Propõem também a criação/renovação de ambientes de aprendizagem especiais, assegurando a digitalização das escolas, sem abolir o sistema de educação tradicional, garantindo uma educação equitativa e de qualidade.

A realização de uma assembleia municipal extraordinária dedicada aos jovens, com o vereador do pelouro da Juventude do respectivo município, dedicada a um tema votado pelos jovens numa plataforma digital e implementação, em todas as escolas, de um momento cultural periódico que implique o envolvimento de toda a comunidade escolar com vista ao desenvolvimento cívico e cultural.

A sessão contou ainda com a presença do vice-presidente da Câmara de Santarém, João Leite, do delegado regional de Educação da Direcção de Serviços da Região de Lisboa e Vale do Tejo, Pedro Florêncio, e da directora regional de Lisboa e Vale do Tejo do Instituto Português do Desporto e Juventude, I.P., Eduarda Marques. A iniciativa contou com o apoio da Câmara de Santarém. A sessão nacional do Parlamento dos Jovens vai realizar-se na Assembleia da República a 27 e 28 de Maio.