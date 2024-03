António Nabais, Raul Sanches e Ana Cristina Pereira debateram o passado e presente do poder local, no arranque das comemorações dos 50 anos do 25 de Abril, na Póvoa de Santa Iria e Forte da Casa.

Autarcas debatem passado e presente do poder local

No pós 25 de Abril de 1974 havia mais consenso entre os autarcas locais e menos politiquice. Independentemente do que cada um defendia tomavam-se decisões em prol das populações, com a concordância de todos.

Esta foi uma das ideias em cima da mesa no debate “O Caminho do Poder Local”, que marcou o arranque das comemorações dos 50 anos do 25 de Abril, organizadas pelo núcleo de trabalho da Assembleia de Freguesia da Póvoa de Santa Iria e Forte da Casa.

A iniciativa decorreu este sábado na sede do Grémio Dramático Povoense, na Póvoa de Santa Iria.

Raul Sanches, primeiro presidente da Freguesia do Forte da Casa e António Nabais, segundo Presidente da Junta da Póvoa de Santa Iria, contaram a sua experiência como autarcas no pós 25 de Abril. Apesar de não existirem redes sociais a população era mais participativa do que hoje em dia.

Ana Cristina Pereira, actual presidente da União de Freguesias da Póvoa de Santa Iria e Forte da Casa, admite que a internet veio colocar os problemas aos autarcas de outra forma. Ainda assim considera que as queixas devem ser feitas por outros meios e que enquanto eleita tem de lidar com a maledicência.

*Notícia para conferir na íntegra numa edição impressa de O MIRANTE