Mau estado do acesso norte a Santarém continua a motivar críticas

A elaboração do projecto de execução para a requalificação do acesso norte a Santarém pela Avenida Francisco Sá Carneiro está quase concluída. A intenção da Câmara de Santarém é, ainda neste mandato, avançar com o concurso público para as obras e dar início às mesmas, “se tudo correr bem”. A informação foi deixada na última assembleia municipal pelo vice-presidente da Câmara de Santarém, João Teixeira Leite. O autarca admitiu que “é uma mágoa muito grande” ver o estado em que se encontra aquele troço que liga a rotunda junto ao hipermercado Continente à zona da Senhora da Guia.

A falta de passeios e de bermas seguras para os peões e esgotos a céu aberto são problemas há muito identificados na entrada norte de Santarém, pela Avenida Francisco Sá Carneiro, zona muito concorrida de trânsito e que serve várias superfícies comerciais. O assunto é tema recorrente na assembleia municipal e na sessão de Fevereiro alguns eleitos pediram um ponto da situação. “Para quando passar de reuniões sucessivas para o projecto de execução? Porque vão passando os invernos e algum dia temos ali um acidente naqueles passeios que não existem”, criticou o eleito do PS José Magalhães, uma das vozes que não tem deixado cair o tema no esquecimento. Também o presidente da União de Freguesias da Cidade de Santarém, Diamantino Duarte (PS), referiu que aquela entrada da cidade “precisa urgentemente de ser melhorada” e quis saber se há avanços.

O objectivo do município é construir passeios com ciclovia ao longo dessas centenas de metros, além de ser reformular o traçado rodoviário, com duas faixas para saída da cidade e uma faixa para entrada. João Leite informou ainda que a autarquia já tem um parecer favorável da empresa pública Infraestruturas de Portugal para construir uma rotunda no antigo troço da EN3, na proximidade dos semáforos que existem na zona da Senhora da Guia.

Nesse troço existem diversas superfícies comerciais e recentemente foi aberto um novo posto de abastecimento de combustíveis. Não muito longe, para as antigas instalações do Instituto da Vinha e do Vinho (IVV) existe também um projecto que prevê a criação de mais espaços comerciais e também habitação.

Em Junho de 2023, o executivo da Câmara de Santarém aprovou a solução horizonte de projecto para a requalificação do acesso norte à cidade, passo que dá suporte jurídico à autarquia para entrar em fase de negociação com privados para garantir as áreas de terreno necessárias à empreitada na Avenida Francisco Sá Carneiro.