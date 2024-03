Raquel Marques foi candidata às eleições autárquicas de 2021, no concelho do Sardoal, pelo CHEGA. Morreu na segunda-feira, no Hospital de Abrantes, onde estava internada.

Morreu candidata do Chega à Câmara do Sardoal

Raquel Marques, de 38 anos, foi actriz de cinema e teatro e concorreu à presidência da Câmara Municipal do Sardoal nas autárquicas de 2021. A ex-candidata morreu na segunda-feira, 25 de Março, no Hospital de Abrantes, onde estava internada devido a doença prolongada. Residia no concelho do Sardoal, onde exerceu a profissão de supervisora de projectos na empresa Softinsa.

Concorreu às autárquicas de 2013 pelo Grupo de Independentes de Sardoal (GIS) e foi presidente do conselho fiscal da Associação de Jovens de Sardoal entre 2013 e 2016. Nas eleições autárquicas de 2021 candidatou-se à Câmara de Sardoal pelo partido Chega. Raquel Marques integrou o elenco do filme ‘Glória’ de Manuela Viegas, que esteve em competição no Festival Internacional de Berlim, em 1999, sendo o primeiro filme português a tê-lo conseguido. Integrou também o grupo de teatro de Sardoal GETAS – Centro Cultural.

As cerimónias fúnebres iniciam-se esta terça-feira, na Casa Mortuária de Sardoal. A Missa de Corpo Presente realiza-se às 14h00 de quarta-feira, 27 de março, na Igreja Matriz em Sardoal, seguindo depois o funeral para o cemitério de Santa Clara (Alcaravela).