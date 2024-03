Revisão do PDM de Azambuja avança para versão final

Concluída a fase de sessões públicas de apresentação da proposta de revisão do Plano Director Municipal (PDM) de Azambuja, iniciada em Outubro de 2023, o documento que define o quadro estratégico de ordenamento do território avança agora para sua versão final. Essa versão, que vai resultar da “ponderação de todas as propostas de alteração e subsequente implementação de aperfeiçoamentos”, será depois sujeita ao período legal de discussão pública.

A Câmara de Azambuja, recorde-se, disponibilizou uma página na Internet, que está disponível através do site do município, dedicada ao processo de revisão do PDM onde é possível o acesso a informação actualizada, nomeadamente documentos referentes à elaboração da proposta de revisão do documento e do respectivo quadro estratégico. O PDM de Azambuja entrou em vigor em 1995 e começou a ser revisto em 2001.