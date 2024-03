Azambuja com programa comemorativo dos 50 anos do 25 de Abril

Os 50 anos da Revolução dos Cravos vão ser comemorados no concelho de Azambuja com um vasto programa que vai decorrer ao longo do mês de Abril e que foi apresentado no Museu Municipal Sebastião Mateus Arenque. O programa, refere o município em comunicado, foi elaborado em articulação com as juntas de freguesia e tem como objectivos “honrar a coragem dos capitães de Abril e a memória colectiva”, assim como “envolver as gerações nascidas após 1974, reforçando os valores da liberdade e da democracia, e promovendo a participação de todos na vida da comunidade”.

Entre as iniciativas que se vão desenvolver por todo o território concelhio, em espaços públicos ou nas sedes das sete juntas de freguesia, estará patente a exposição “Azambuja na Revolução de 1974 – uma recolha fotográfica”. A primeira conversa de um vasto ciclo acontece a 4 de Abril, às 21h30, na adega Joaquim Capão, em Aveiras de Cima, sob o mote “Conta-me como foi!”.

A nível de espectáculos musicais, a autarquia destaca o de João Afonso Trio ao vivo, no dia 6 de Abril, às 21h30, em Manique do Intendente. Para encerrar as comemorações, dia 27, às 21h30, no Largo da República, em Aveiras de Cima, acontece o concerto “50 anos de Abril. Parabéns a Nós!” com Fernando Tordo.

A tradicional sessão solene da Assembleia Municipal de Azambuja realizar-se-á, no feriado de 25 de Abril, às 20h00, a que se seguirá o espectáculo “Janelas de Abril: Liberdade, Democracia e Igualdade”, produzido pelo município e envolvendo 15 artistas locais que vão actuar ao vivo nas janelas do edifício dos Paços do Concelho. O programa completo pode ser visto no site oficial do município.