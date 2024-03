Ricardo Carlos lidera a JSD Distrital de Santarém

A Juventude Social Democrata Distrital de Santarém elegeu os novos órgãos no VII Congresso que decorreu no dia 16 de Março, em Fátima.



Ricardo Carlos é o novo presidente da comissão política distrital da Juventude Social Democrata (JSD) de Santarém. Formado em gestão e a trabalhar na área dos sistemas de informação, o jovem integra a bancada do PSD na Assembleia Municipal de Tomar, concelho de onde é natural e onde reside. Beatriz Martins, vereadora do PSD na Câmara de Santarém, foi eleita para presidir à mesa do conselho distrital.

A comissão política distrital é ainda composta pelos vice-presidentes Pedro Gomes (Ourém), Inês Bernardino Morais (Rio Maior), João Morgado (Abrantes) e Matilde Cunha (Cartaxo). O secretário-geral é João Baeta (Santarém) e como secretários-gerais adjuntos estão Francisco Potier Dias (Coruche), Luís Colaço (Rio Maior). Como vogais foram eleitos Luís Pedro (Ferreira do Zêzere), Isabel Carloto (Entroncamento), Diogo Barata (Santarém), Patrícia Silva (Tomar), Manuel Nascimento (Torres Novas), Daniel Nunes (Salvaterra de Magos), Daniela Dias (Ourém), João Freire (Coruche) e Pedro Estrela (Mação).

A mesa do conselho distrital tem como vice-presidentes Diogo Carvalho (Rio Maior) e Pedro Verdasca (Ourém) e como secretários Martim Nogueira (Cartaxo), Francisco Santos (Torres Novas).