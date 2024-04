Alpiarça comemora 110 anos de elevação a concelho com vários projectos para desenvolver o seu território

A conclusão das obras de requalificação da Escola EB 2,3/Secundária José Relvas, que teve um custo de cerca de 3.6 milhões de euros, está para breve. A confimação foi dada pela presidente da Câmara de Alpiarça, a socialista Sónia Sanfona, durante a cerimónia que assinalou o 110º aniversário de elevação a concelho, na tarde de terça-feira, 2 de Abril, que decorreu no mercado municipal da vila. Nas obras da Escola José Relvas faltam a requalificação do campo de jogos e dos espaços exteriores.

Esta obra criou um novo bloco de salas de aula, uma nova biblioteca escolar, um auditório, requalificou os blocos já existentes em termos de conforto, sobretudo térmico, e foi feita uma requalificação total do bar e refeitório. A autarca referiu que está prevista a requalificação da Escola Abel Avelino, criando mais um piso, de modo a acolher todos os alunos do primeiro ciclo que se encontram divididos entre esta escola e a Escola Carlos Relvas. Após estas obras a Escola Carlos Relvas vai ficar vazia e será aí criada uma creche municipal, num investimento previsto de 1.25 milhões de euros.

Como O MIRANTE já noticiou o antigo edifício dos paços do concelho, onde actualmente funciona o posto da GNR, vai ser transformado no Museu da História de Alpiarça. Sónia Sanfona afirmou que está prevista a reformulação do parque de campismo, junto à Reserva Natural do Cavalo do Sorraia. O município apresentou dois estudos conceptuais para os edifícios devolutos do Instituto da Vinha e do Vinho. A criação da nova Unidade de Saúde Familiar já tem o financiamento aprovado e o concurso público será lançado muito em breve.

* Notícia completa numa das próximas edições semanais de O MIRANTE.