Vice do Entroncamento acusa oposição de alimentar boatos e notícias falsas

Ilda Joaquim acusou os vereadores do PSD de levarem a reunião de câmara assuntos “tristes” e “ofensivos”, com o único objectivo de alimentar boatos e notícias falsas. Em causa está o suposto protocolo entre a Câmara do Entroncamento e da Amadora.

Jorge Faria, presidente da Câmara do Entroncamento, não esteve presente na última reunião camarária, mas nem por isso o clima político entre os socialistas e a oposição PSD arrefeceu. A vice-presidente, Ilda Joaquim, acusou os vereadores da oposição de alimentarem boatos e notícias falsas para a população menos informada sobre determinados assuntos.

Em causa está a intervenção do vereador Rui Madeira que questionou o executivo sobre a veracidade do rumor que dava conta de um protocolo de colaboração entre a Câmara Municipal do Entroncamento e a autarquia da Amadora para um acordo em que o concelho receberia várias famílias provenientes do concelho da grande Lisboa.

Ilda Joaquim não poupou nas palavras e relembrou o vereador que, em assembleia municipal, já havia negado essa informação. A vice-presidente negou a existência de qualquer protocolo ou acordo feito entre as duas autarquias. “Para um protocolo ser assinado teria de ser aprovado em reunião camarária. Eu não me lembro de ter votado algum protocolo desses nestas reuniões. Os vereadores social-democratas estiveram presentes em todas por isso se alguma vez foi votado esse tema fico à espera que me digam quando”, desafiou Ilda Joaquim, lamentando a insistência dos vereadores da oposição num assunto que considera “um rumor falso que envergonha qualquer membro do executivo municipal”.