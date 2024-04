Autarca de Coruche descontente com demora de empresa a recolocar bicicletas Campinas

A empresa responsável pelas bicicletas de utilização pública de Coruche, chamadas campinas, não está a cumprir o prazo de actualização do sistema de gestão e localização das bicicletas. Situação que impede o retomar do serviço. As bicicletas tinham sido retiradas devido a vandalismo e foi necessário fazer a actualização do software. O presidente da câmara, Francisco Oliveira, deu conta que conversou com os responsáveis da empresa na semana passada para saber o que está a impedir que as bicicletas possam voltar a funcionar. “O município não está em falta com nada. Estou muito chateado porque aderimos ao projecto e fizemos tudo o que era preciso e a empresa está a falhar”, referiu o autarca, dizendo que voltou a dar um prazo para o início deste mês de Abril.

O autarca explicou que a frota de bicicletas funciona por georreferenciação e tecnologia inteligente, colocadas em várias estações distribuídas pela vila de Coruche. Entretanto a Câmara de Coruche decidiu criar uma nova estação de carregamento de bicicletas na Erra. “Há uma questão a resolver com a energia eléctrica na Erra. A empresa e o município estiveram no local para ligar este sistema ao Núcleo Escolar da Erra de modo a que seja tudo mais simples. Penso que essa situação está ultrapassada e não há motivos para este atraso”, disse, acrescentando que as bicicletas estão guardadas na central de camionagem à espera de luz verde para voltarem a circular.

Recorde-se que, como O MIRANTE noticiou, o sistema de bicicletas partilhadas de Coruche foi inaugurado em Março de 2018 durante a Semana Verde. No total são 17 bicicletas eléctricas e dez convencionais de utilização gratuita, com pontos de estacionamento na central de camionagem, posto de turismo, câmara municipal e piscinas municipais. Para utilizar as bicicletas basta deslocar-se a um desses pontos e apresentar um documento de identificação. Em troca ser-lhe-á dado um cartão magnético que permitirá o uso das Campinas e um folheto com as normas de utilização. As bicicletas foram adquiridas no âmbito do PEDU - Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano.